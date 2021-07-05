العراق: التنظيمات الإرهابية استهدفت 45 برجا للطاقة

قال المتحدث باسم «العمليات المشتركة» العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أمس الأحد، إن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اللواء الخفاجي: نعتقد أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق قلق أمني

وأضاف اللواء الخفاجي، في مقابلة مع قناة «الإخبارية» العراقية: «نعتقد أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق قلق أمني».

وأشار المتحدث باسم «العمليات المشتركة» إلى وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين خطوط نقل الطاقة.

وكانت قيادة «العمليات المشتركة» أعلنت، الجمعة الماضية، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، إن قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة.

وكانت خلية الإعلام الحكومي العراقية، أعلنت أمس الأول السبت، أن الهجمات التي تعرضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تخريب 61 خطا رئيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحكومي أن وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة الهدف منها إرباك الرأي العام، وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات.

وأضافت الخلية العراقية، أن القطاعات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميجاواط من الطاقة.

وفجر مجهولون، أمس الأول السبت، برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في الأنبار الواقعة غربي البلاد، فيما أسفر الحادث عن انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم والرمانة في الأنبار بعد تفجير برجي الطاقة.

كما استهدفت تفجيرات، خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمال ⁧‫العراق، وسط خروج «خط ملا عبدالله» عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.