عاجل.. «طالبان» تعلن سيطرتها على منطقة نوى في «هلمند» جنوب أفغانستان

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، سيطرتها على منطقة نوى في ولاية «هلمند» وهي إحدی المحافظات الـ 34 الأفغانية، والواقعة جنوبي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت، مقتل أكثر من 300 من مقاتلي الحركة في معارك ضد القوات الحكومية في عدة ولايات بينها «هلمند»، فيما نفت «طالبان»، ذلك، وقالت إنها سيطرت على 7 مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

من جانبه، قال عضو مجلس «ولاية هلمند»، عطاء الله أفغاني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه «في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لـ(طالبان) وتكبد المتمردون خسائر»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية..