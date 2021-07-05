ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى47 شخصا

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع جنوبي البلاد، قبل ظهر أمس الأحد، إلى 47 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية

وكانت طائرة النقل العسكري «لوكهيد سي-130» حاولت الهبوط في مطار جولو بإقليم سولو في جنوب البلاد لكنها تجاوزت المدرج.

وقالت وزارة الدفاع الفلبينية، في وقت سابق، إن 96 جنديا كانوا على متن الطائرة، وإن المدنيين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا كانوا على الأرض.

وكان شهود عيان، أشاروا إلى أنهم شاهدوا عددا من الجنود يقفزون من الطائرة قبل اصطدامها بالأرض، ما جنبهم الانفجار الذي حدث نتيجة تحطم الطائرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

قائد الجيش الفلبيني: السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة

وقال قائد الجيش الفلبيني، سيريليتو سوبيجانا، إن السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة وعددهم 96 فردا، مضيفا، أن 49 عسكريا قد أصيبوا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الفلبينية، قالت في وقت سابق، إن 42 جنديا و3 مدنيين لقوا حتفهم، بعد تحطم الطائرة العسكرية والتي كانت تقل أفرادا عسكريين، واشتعال النيران بها خلال هبوطها في جزيرة «جولو» بمقاطعة سولو.

وذكرت الوزارة الفلبينية، أن 53 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، يشملون 49 جنديا و4 مدنيين، فيما لا يزال هناك 5 جنود في عداد المفقودين، موضحة أن عمليات انتشال جثث الضحايا مازالت مستمرة.

وكان وزير الدفاع الفلبيني، ديلفن لورنزانا، قال في وقت سابق، إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث عقب انتهاء عمليات الإنقاذ، فيما استبعد الجيش تعرض الطائرة لهجوم.