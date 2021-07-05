عاجل.. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق «سفاجا - قنا»

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق «سفاجا - قنا»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق سفاجا قنا وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزى بأن الإصابات جميعها خفيفة وسطحية وتنوعت بين كدمات وسجاحات َوجروح بسيطة وتم عمل الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وفي سياق آخر عثر أهالى مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر اليوم على جثة رجل ملقاه بمنطقة شبة نائية بجوار مسجد القنائى وتم إخطار الجهات المختصة وتحرير محضرا بالواقعة وجاري التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة القصير إلى مكان الواقعة، وبينت المعاينة أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر يدعى «السيد. مَ. ع»، وعلى الفور تم عمل كردون أمنى حول المنطقة و تم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى القصير المركزى تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأمرت نيابة القصير بانتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.