العثور على جثة «بواب» أعلى سطح عقار بقصر النيل «في حالة تعفن»

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لشكف لغز العثور علىى جثة بواب في حالة تعفن داخل حجرة أعلى العقار القائم بحراسته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

جثة متعفنة

تلقى مأمور قصر النيل، بلاغًا من سكان أحد العقارات بدائرة القسم بالعثور على بواب العقار متوفي، داخل حجرته على سطح العقار، وبالانتقال تبين العثور على «م ع» في العقد السادس، داخل الحجرة المخصصة له أعلى العقار القائم بحراسته، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، بالإضافة إلى أن الجثة دخلت في مرحلة التعفن والانتفاخ.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة

لا توجد شبهة جنائية

وقال مصدر أمني، إن سكان العقار لم يشاهدوا البواب منذ عدة أيام، واعتقدوا أنه سافر لبلدته، وخاصة أن هاتف المحمول نفذ شحنه بعد فترة من الاتصال، مضيفًا أن أحد السكان صعد إلى حجرة البواب أعلى العقار؛ لكي يتأكد أن أغراضه مازالت موجودة أم أنه غادر العقار نهائيا، وعثر على جثة البواب في حالة تعفن.

وأوضح المصدر أن التحريات الأولية تؤكد أن الوفاه طبيعية وترجع لأسباب مرضية، كما أن التحريات النهائية سوف يتم الانتهاء منها، عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.