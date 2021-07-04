انتشال جثة طالب غرق بترعة في الدقلهية هربا من حرارة الجو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من انتشال جثة طالب غرق بمياه ترعة جوجر أمام قرية «الدبوسي» بمركز شربين، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى شربين المركزي، وتبين بأنه هرب من حرارة الجو، وفي أثناء قيامه بالاستحمام جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة، توفى غرقًا ولم يتهم والده أحدًا بالتسبب فى وفاة نجله.

ورود بلاغ بغرق طالب في ترعة بمركز شربين

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص بمياه «ترعة جوجر» المارة أمام قرية «الدبوسي» دائرة المركز.

انتشال جثة الغريق ونقله إلى مستسفى شربين

انتقل ضباط مركز شربين، وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص وبمناظرته، تبين أن الجثة للمدعو: «رمضان أحمد زهدي ابراهيم، 16 سنة»، طالب بالصف الأول الثانوى التجاري، ومقيم في قرية «كفر الحطبة» دائرة مركز شربين، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى شربين المركزي، وبسؤال شاهد الواقعة المدعو إبراهيم عبدالمطلب عياد، 59 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه في أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بمياه ترعة جوجر جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفى بها غرقًا.

وبسؤال والد المتوفى، أحمد زهدی ابراهیم، 49 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5212 لسنة 2021 إداري مركز شربين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.