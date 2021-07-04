انتشال جثة طالب غرق بترعة في الدقلهية هربا من حرارة الجو
كتب:
صالح رمضان
05:34 م | الأحد 04 يوليو 2021
انتشال جثة غريق في الدقهلية - أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من انتشال جثة طالب غرق بمياه ترعة جوجر أمام قرية «الدبوسي» بمركز شربين، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى شربين المركزي، وتبين بأنه هرب من حرارة الجو، وفي أثناء قيامه بالاستحمام جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة، توفى غرقًا ولم يتهم والده أحدًا بالتسبب فى وفاة نجله.
ورود بلاغ بغرق طالب في ترعة بمركز شربين
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص بمياه «ترعة جوجر» المارة أمام قرية «الدبوسي» دائرة المركز.
انتشال جثة الغريق ونقله إلى مستسفى شربين
انتقل ضباط مركز شربين، وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص وبمناظرته، تبين أن الجثة للمدعو: «رمضان أحمد زهدي ابراهيم، 16 سنة»، طالب بالصف الأول الثانوى التجاري، ومقيم في قرية «كفر الحطبة» دائرة مركز شربين، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى شربين المركزي، وبسؤال شاهد الواقعة المدعو إبراهيم عبدالمطلب عياد، 59 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه في أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بمياه ترعة جوجر جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفى بها غرقًا.
وبسؤال والد المتوفى، أحمد زهدی ابراهیم، 49 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5212 لسنة 2021 إداري مركز شربين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.