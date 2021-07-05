«التعليم» تعلن جدول مراجعات الثانوية العامة 2021 للأسبوع السابع

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع السابع، الخاصة بمراجعات الصف الثالث الثانوي، على قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة مواعيد البرامج من خلال هذا الرابط.

وقالت قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، إنه في ضوء الحلقة الثالثة من المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي اختبار مدى فهمهم للمقرر الدراسي من خلال الإجابة على الأسئلة في فيديو تعليمي من خلال هذا الرابط.

ووجهت قناة «مدرستنا» سؤالاً حول القيمة التى يمكن أن نطبقها فى أرض الواقع وتكون مرتبطة بالعقل ليس بالتصرف أم السلوك من خلال ثالث حلقات المراجعة النهائية من مادة الفلسفة والمنطق، من خلال فيديو تعليمي من خلال هذا الرابط.

كما وفرت القناة حل النموذج التجريبي من مادة التاريخ، من خلال فيديو تعليمي مع الشرح المُفصل للإجابات، حتى يتمكن الطلاب من استبعاد الإجابات الخاطئة والتأكد من الإجابة الصحيحة من خلال هذا الرابط.

كما وفرت قناة «مدرستنا 2» لطلاب الصف الثالث الثانوي، قطعة بعنوان «الماء عصب الحياة» فى أولى حلقات المراجعة النهائية من مادة اللغة العربية للتعرف على بعض الأسئلة المهمة من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «اختر» في فيديو تعليمي من خلال هذا الرابط.

ووفرت القناة حل نموذج الإمتحان التجريبي لمادة الرياضيات فرع الإستاتيكا من خلال فيديو تعليمي، مع شرح وتفسير الإجابة، وذلك من خلال سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» من خلال هذا الرابط.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن القنوات التعليمية تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي والتدريب على طبيعة أسئلة النظام الجديد في الامتحانات.