بإيد طلبة حلوان.. «آن» فيلم يروي تاريخ وحاضر كلية التربية الفنية

أبدع طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان في إنتاج فيلم قصير بعنوان «آن»، وهو فيلم إبداعي تحت إشراف الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية في ظل ماتتمتع به كلية التربية الفنية جامعة حلوان بتاريخ حافل من الريادة والتميز، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوعي المجتمعي بدورها وأهميتها ويحتاج لمزيد من الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما أصبح لها من أهمية بالغة في عصر المعرفة.

وأكد ماجد نجم رئيس الجامعة، أنَّ جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة وابداعات طلابها لاتنتهي في كافة المجالات لما يقدمونه من أعمال تعبر عن الواقع الفنى للمجتمع بطريقة راقية بالإضافة إلى مساهماتهم الابداعية في العديد من المشروعات بالدولة.

بدوره، أشار الدكتور محمود حامد عميد الكلية إلى أنَّ الفيلم نتاج أعمال الطلاب ويجسد واقع الكلية وما عبرت به من مراحل عديدة خلال العقود الماضية، والآن مع ولوج القرن الحادى والعشرين بتطوراته المتسارعة، أصبح الإنسان المعرفى الفاعل في النظام الجديد هو ذلك الشخص متعدد المهارات ، والقادر على التعلم الدائم والإبداع والابتكار والعطاء المستمر لمواكبة التقنيات والمعارف الأكثر تقدماً .

وفى هذا السياق، قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط الأستاذ بالكلية والمشرف على الطلاب إن الفيلم تمّ تنفيذه بأبسط الإمكانيات واجتهد هؤلاء النخبة من شباب التربية الفنية في تقديم الفيلم القصير بعنوان «آن»، مبينًا أن كلمة آن أو الآن تجسد ذلك الحاضر الدائم، أي الحاضر الذي يجتمع خلاله طرفي الماضي والمستقبل، فيشكلان معاً حالة من التجدد والتطور المستمر، موضحا أن كلية التربية الفنية منذ نشأتها تؤدى دوراً ريادياً أصيلاً، خاصة فى ذلك الربط المتجدد بين الأصالة والمعاصره.

وعرض الطلاب، جانبٍ من رسالة كلية التربية الفنية التثقيفية، وكان حرصهم كبيراً على أن يكون ذلك في قالب درامي غير مباشر، بحيث يضيف إلى تلك الجوانب التي يتم تناولها من خلال الإنفوجرافيك والفيديوجراف وغيرها،

الفيلم القصيرنتاج اجتهاد طلاب التربية الفنية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط، دينا مدكور، كتابة وإخراج: أحمد ماهر، تصوير و إضاءة: شادي بهجت، مونتاچ ومؤثرات بصرية: أحمد فتحي، رسوم متحركة: زينب وائل، تمثيل: أحمد ماهر، بسنت حسن، محمد عبدالمنعم، سلام حمدي، عبدالرحمن الشناوي، مساعدين تصوير وإنفوجرافيك: يوسف أيمن، رنا أشرف، ديكور: سيف الدين فخري، بوستر ومطبوعات: أحمد عبدالعزيز، مساعدين إخراج: أحمد فتحي، سيف الدين فخري، مادة علمية: زينب وائل، فاطمة محمود، فرح عامر، بيتر سامر.