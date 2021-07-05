توريد 236 ألف و918 طنا من القمح المحلي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية بالصوامع والشون وصل إلى 236 ألف و918 طن، منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الإثنين 5 يوليو الجاري، مشيراً إلى انتظام أعمال التوريد بالموقعين اللذين حددتهما وزارة التموين في شونتي بني سليمان ومطحن الواسطى، وسيستمر العمل بهما حتى انتهاء الموسم منتصف الشهر الجاري.

وناقش محافظ بني سويف التقرير الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين رئيس اللجنة المشرفة على توريد القمح، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية حول سير العمل في هذا الملف.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين إلى أن قرار وزارة التموين اقتصار أعمال التوريد على الموقعين المذكورين، والذي بدأ سريانه في الأول من يوليو الجاري.

جاء بعد توريد كميات تخطت المستهدف المقدر بنحو 200 ألف طن وقبل انتهاء الموسم بأيام، وفي ظل الإنخفاض التدريجي للكميات الموردة يومياً من الأقماح المحلية في الفترة الحالية، لافتا إلى مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني عند تحديدهما بالتنسيق بين غرفة عمليات الوزارة واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.