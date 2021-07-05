ما هي دول أوبك بلس؟.. فشلت في التوصل لاتفاق حول إنتاج البترول

تتناقش دول أوبك بلس هذه الأيام حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية؛ إذ ستجتمع تلك الدول اليوم مرة ثانية، بعد أن فشلت من قبل في التواصل لاتفاق، بحسب تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع قناة «العربية»، الذي قال إن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع اليوم ناجحا، فما هي دول أوبك بلس؟.

23 دولة ضمن اتفاق أوبك بلس

و«أوبك بلس» هو اتفاق يضم 13 دولة عضوا في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بالإضافة إلى 10 دول خارج تلك المنظمة، ومن ثم فإن دول أوبك بلس عددها 23 دولة، وفق اتفاق أعلن قرب نهاية عام 2016، بهدف ضبط الأسعار العالمية للنفط، وتحديد خفض الإنتاج لرفع سعر برميل البترول.

أسماء دول أوبك بلس الموقع في 2016

وأعلن عن اتفاق أوبك بلس من العاصمة النمساوية فيينا في نوفمبر 2016؛ إذ خفض إنتاج النفط للمرة الثانية منذ عام 2008.

وكانت روسيا على رأس الدول التي خفضت إنتاج النفط من خارج منظمة أوبك، بينما السعودية من داخلها

ويضم اتفاق «أوبك بلس» 10 دول من خارج منظمة أوبك هي: «روسيا وأذربيجان والبحرين وكازاخستان وسلطنة عمان سلطنة بروناي والمكسيك والسودان وجنوب السودان وماليزيا».

وتضم 13 دولة عضو بمنظمة أوبك وهي: السعودية والبحرين وإيران والجزائر والجابون وأنجولا والعراق وليبيا والكويت ونيجيريا وفنزويلا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

دول أوبك بلس تخفق في اجتماع الجمعة

وتطالب الإمارات برفع خط الأساس لإنتاجها، وهو مستوى الإنتاج الذي يحتسب التخفيضات على أساسه، إلى 3.8 ملايين برميل يوميا، بدلا من 3.1 ملايين برميل يوميا، وفق ما نقلت قناة «العربية».

وأخفقت الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج، اعتبارا من أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى الأسبوع المقبل.