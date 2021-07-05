34 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

استعرض عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في لقاء مع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، استعدادات مديرية التربية والتعليم لآداء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.

واطلع محافظ القليوبية على المحاضر التنسيقية التي تم توقيعها مع مديرية أمن القليوبية لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان، مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب داخل كل لجنة، مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان

توفير 75 سيارة إسعاف لتامين امتحانات الثانوية العامه القليوبية

وتضمن اللقاء التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط لجان الثانوية العامة ذلك إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير 75 سيارة للمرور على اللجان.

تجهيز 135 لجنة و24 إستراحة لإمتحانات الثانوية العامه بالقليوبية

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 135 لجنة لامتحانات الثانوية العامه منها لجنة لمدارس STEM ولجنة للمكفوفين ، وذلك لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين متوفر بها كافة وسائل الإعاشة.

الهجان يؤكد علي تأمين مراكز توزيع أسئلة إمتحانات الثانوية العامه

كما عرض وكيل وزارة التربية والتعليم ما اتخذته المديرية من إجراءات لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020 -2021 وعلى رأسها التأكد من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، تجهيز الاستراحات بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة لاستقبال السادة المعلمين ، المرور على جميع اللجان المرشحة داخل المديرية للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، تطهير وتعقيم الحجرات، فرش اللجان ب 14 طالب فقط، والتأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة ،ذلك إلى جانب المتابعة اليومية على مدار الساعة لصلاحية خدمة الإنترنت في مقار اللجان الإلكترونية.

تطبيق الإجراءات الإحترازية في إمتحانات الثانوية العامه بالقليوبية

ومن جانبه أكد الهجان، علي ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وألا يزيد عدد الطلاب في لجان الثانوية العامه عن 14 طالب داخل اللجنة، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء لعمل ممر آمن من الفراشة لتنظيم دخول الطلبة إلى اللجان أسوة بالعام الماضي ومنع الأسواق في محيط اللجان ومنع الباعة الجائلين والحرص على نظافة محيط اللجان.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم 2 أغسطس و 5 أغسطس لمدارس STEM و 3 أغسطس لمدارس المكفوفين.