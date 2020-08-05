الهجان يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء القليوبية

حرص عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الاتصال تلفونيا بالطلبة الأوائل في الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتهنئتهم وأولياء أمورهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء.

حيث اتصل المحافظ بالطالبة شهد محمد إبراهيم محمد شديد، بمدرسة خالد علام الثانوية المشتركة بالقناطر الخيرية، والحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم، والطالب محمد خالد فؤاد عيسوى النقيش، بمدرسة الشهيد النقيب محمد محمد جودة عثمان الثانوية بنين بالخانكة، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بشعبة علمى رياضة، بالإضافة إلى الاتصال بالطالبة علا أحمد سعد إبراهيم عبده، بمدرسة بنها الثانوية للبنات والحاصلة على المركز الأول بالشعبية الأدبية على مستوى الجمهورية، والطالب أحمد محمود صابر محمود، الطالب بمدرسة محمد فريد الثانوية بنين والحاصل على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية شعبة أدبى، وكذلك تم الاتصال بالطالبة شاهيناز أيمن عبدالله أحمد عبدالله، الطالبة بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، بنات بحى غرب شبرا الخيمة لحصولها على المركز الثانى مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية.

وقام المحافظ بتقديم التهنئة للطلبة متمنيا دوام التوفيق والتقدم والمستقبل الباهر، مؤكدا بأنه سيتم تكريمهم في مكتبه بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتفوقهم، وقدم الشكر لأسرهم والمسئولين بالتربية والتعليم على الدعم المقدم لهم مما أسهم فى تفوقهم فى الدراسة.