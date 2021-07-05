شعراوي: 1000 مواطن استفسروا عن تراخيص البناء في أول أيام التقديم

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في المراكز التكنولوجية لحوالي 228 مدينة و91 حيا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

تدريب 1400 كادر محلي على تراخيص البناء

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي على توفير برنامج تدريبي مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية في المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمراني ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً توفير كل متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.

حسن معاملة المواطنين

ووجَّه شعراوي المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أي عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً بكل تفاصيلها وإجراءات وخطواتها، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

1000 مواطن

وقال شعراوي إن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة، كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضاً تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأشار شعراوى إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.