اليوم.. المحافظات تطبق إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة

بدأت المحافظات تطبيق إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة بكل الأحياء والمدن، بداية من اليوم، لضبط منظومة العمران، بعد انتهاء فترة التطبيق التجريبي لخطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة، خلال الشهرين الماضيين.

وأول خطوات الحصول على الرخصة وفق اشتراطات البناء الجديدة، أن يقدم المواطن للحصول على شهادة صلاحية أولا، مع تقديم الأوراق المطلوبة، وبعد الحصول على الشهادة تقدم للحصول على رخصة البناء.

مشروعات مستثناه من اشتراطات البناء

وأقرت الحكومة استثناء عدة مشروعات من إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة، وهي المشروعات القومية، والأخرى الخاصة بوزارة الإسكان الجاري تنفيذها بالمحافظات.

وحددت الحكومة إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة للتيسير على المواطنين، وتبدأ بتقديم طلب للمركز التكنولوجي التابع له، للحصول على بيان الصلاحية، مرفق به صورة البطاقة، ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي، يعد المركز التكنولوجي بالحي الرفع المساحي للأرض، ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة، وبعدها تخاطب الجامعة الحكومية بالمحافظة؛ لإعداد بيان صلاحية، ثم ترسل الجامعة بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي، متضمنا نسختين ورقية وإلكترونية، للاعتماد من الجهة الإدارية، وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع، وبعدها يتم التقديم للحصول على الرخصة.

مدة بيان الصلاحية أسبوعين

وتضمنت إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة أن تصبح رخصة البناء عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن تميكن المنظومة في كل محافظات مصر، وإصدار شهادة صلاحية الموقع للبناء في مدة لا تتعدى أسبوعين، علاوة على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية إلى تجارى وخلافه.

وشددت اشتراطات البناء الجديدة على ضرورة وجود جراج في كل عقار أو مبنى، وعدم السماح بوجود نشاط تجاري داخل المبنى السكني، وارتفاع المبنى مرهون بعرض الشارع؛ إذ لا تتعدى الارتفاعات أرضي و4 طوابق، ويجرى الاستثناء في حالة واحدة، هي المياديين والشوارع الرئيسية والكورنيش، وكلها مواقع تحددها المحافظة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.