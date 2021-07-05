محافظ الإسماعيلية: نعمل على تقنين أوضاع شباب «الكرافانات» بالمنتزه

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل علي تقنين أوضاع الشباب من ملاك «الكرافانات»، وعربات الطعام بمنطقة نادي المنتزه بحي الشيخ زايد.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أنه جاري استخراج التراخيص اللازمة لهم، لتوصيل كافة المرافق بشكل قانوني والعمل علي تحقيق الاستقرار وعوامل الأمان لمشروعاتهم ورؤوس أموالهم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية تنظيمية لكافة الكرافانات الموجودة داخل نادي المنتزه بالإبقاء على الأماكن التي تم إنشائها بشكل آمن وإعادة إنشاء الكرفانات غير الآمنة عن طريق أصحابها وفق نماذج موحده سيتم إقرارها من جانب المحافظة.

وتابع: «حال عدم قدرة الشاب على تحمل التكلفة ستقوم المحافظة بإنشاء الكرفان على أن يتم سداد قيمته بالتقسيط تيسيرا على شباب الإسماعيلية».

وأكد أنه كلف مركز ومدينة الإسماعيلية بحصر بالكرفانات المتواجدة بنادي المنتزه تمهيدا لتقنين أوضاعهم فى أسرع وقت، مشيرا إلي أنه يسعى لعودة الإسماعيلية لسابق عهدها، وعودة شعار «ابتسم انت في الإسماعيلية»، من خلال تطوير الميادين والمناطق الحيوية بالمحافظة.

ووجه الشباب الشكر للمحافظ على مبادرته، وحرصه على تقنين أوضاعهم والحفاظ على مشروعاتهم بشكل قانوني يضمن لهم الحفاظ على رؤوس أموالهم.

وفي نفس السياق تفقد اللواء شريف بشارة أعمال تطوير ميدان الشهداء المقابل لمكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الاسماعيلية لمتابعة اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير الميدان، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الميدان ليبقى بوجهه الحضاري الذى يليق بمواطني الإسماعيلية. واستمرار أعمال النظافة بشكل دائم للميدان والحديقة لتوفير الراحة للمواطنين.