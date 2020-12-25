شباب «كرافانات المنتزه» بعد قرار نقلهم: كلنا مديونين وتعبنا في المكان

لم يمر عامان على نقل شباب «كرافانات المنتزه» من منطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، إلى داخل نادي المنتزه، حتى تجددت أزمة جديدة بعد إعلان رئيس حي ثالث، عن نية لنقلهم مجددا لتطوير المنطقة وتسليمهم وحدات جديدة مجهزة.

وبحسب الشباب فإنه منذ دخولهم المنتزه، عملوا على تطوير المنطقة بشكل كبير متحملين النفقات كاملة، بعد وعود من محافظ الإسماعيلية الأسبق لهم بعدم نقلهم نهائيا.

وقال محمد جريش، أحد شباب «الكرافانات» إنهم يرغبون في لقاء محافظ الإسماعيلية باعتبارهم أكثر الأشخاص دراية بمشكلات المنطقة المتواجدين بها وكيفية حلولها، بل وكيفية زيادة دخل النادي عن طريق تواجدهم به.

وأضاف «إحنا عارفين إن فيه عشوائية، لكن في نفس الوقت إحنا أول الموافقين على التطوير ونتمنى أن يضع المحافظ يده في يدنا للوقوف إلى جوارنا ومساعدتنا في حل مشاكلنا».

وقال إن مشروع الكرافانات أصبح من المشروعات الناجحة، خاصة في محافظات كالقاهرة وبورسعيد، متابعا «إحنا نفسنا إسماعيلية كمان تبقي ناجحة ويتضرب بيها المثل وتبقى من أنجح المحافظات وإحنا قادرين نعمل ده».

وقال إنه منذ وجودهم في نادي المنتزه، بدأ الشباب في نظافة المكان وتحويله بطموحهم إلى مكان مختلف عما كان عليه، وأصبح مزارا من بعض المواطنين والشباب علي مدار الأعوام الماضية رغم وجود بعض السلبيات.

وأكد أحمد عبد العليم، إن مشروع «الكرافانات» هو إحدى المشروعات التي لجأ إليها الشباب لحل مشكلة البطالة، إلا أن الأمر أصبح له طابعا استثماريا في بعض الأماكن، «لو الأمر تحول لاستثمار الشاب مش هيقدر يدفع فلوس ولا إيجار مبالغ فيه» مطالبا بعدم تحويل نادي المنتزه لأي مشروع استثماري وأن تظل مشروعات شبابية يديرها الشباب أنفسهم.

وأضاف، «إحنا قادرين ننجح لأننا نجحنا في منطقة نمرة 6 ونجحنا في نادي المنتزه ودفعنا كل مانملك بل أصبحنا مدانين للبنوك لنصل إلى ما وصلنا إليه ولا نطلب سوى أن ينظر لنا المحافظ بصدر رحب».

وقال يوسف رجب، إنه مع طلب المحافظة الانتقال من منطقة نمرة 6 إلى منطقة المنتزه، وبدأ الشباب في العمل على تطوير المنطقة المتواجدين بها، مضيفا «صرفنا فلوس كتير ودلوقتي بيقولو لنا اخلو المكان؟ طب هنروح فين وأنقل الكرافان فين؟ وإحنا عايزين حل وموافقين علي أي تعديل وإنشاء طرق لكن دون نقل لأننا نرغب في تعديل وضعنا الحالي لكن دون إزالة».

وكان العميد عادل الألفي، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، عقد لقاء منذ أسبوع تقريبا مع العشرات من ملاك «الكرافانات» للوقوف على مشاكلهم وكيفية حلها. وأكد الألفي، أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، اعتمد خطة تطوير منطقة الكرافانات وطلب من الشباب إخلاء المنطقة في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ اجتماعه بهم.

وبحسب مصادر داخل ديوان عام المحافظة، فإن المحافظة ترغب في إزالة «الكرافانات» الموجودة حاليا وانشاء بديل عنها بصورة حضارية يتسلمها الشباب المتواجدون داخل النادي حاليا، موصل بها جميع المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي.

من جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إنه لابد من إيجاد حلول للكرفانات الموجوده بنادي المنتزه، بعد تكرار الحرائق التي اشتعلت منذ أيام في أكثر من 6 كرافانات.

وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى إعادة تطوير لوجود مشاكل متعددة في الكهرباء وانتشار القمامة، مشيرا إلى أنه تم التقدم بمخطط تطوير شامل للمنطقة وللمعرض الدائم لمحافظ الإسماعيلية وتم الانتهاء من الجلسات الفنية والهندسية بين المحافظة ونقابة المهندسين والغرفة التجارية.

وتابع، «حتى اليوم لم نصل إلى إجراء نهائي لبدء التجهيز في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المكان وتحويله إلى محلات تخدم المنطقة والشباب وتكون تحت يد وتصرف المحافظة».

وأكد أنه سيكون هناك لقاء قريبا مع محافظ الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية للاتفاق على الخطوط النهائية لتطوير المنطقة التي تقع فيها الكرفانات والمعرض الدائم للغرفة التجارية.