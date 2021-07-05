بينهم إيراني..إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي في قضية جلب طنين هيروين

أحالت محمكة جنايات سفاجا 10 متهمين مصريين وأجانب لفضيلة المفتي، اليوم الإثنين، للتصديق على حكم إعدامهم، وتحديد جلسة الخامس من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم في قضية جلب طنين هيروين للبلاد قيمتها ملياري جنيه، عبر مركب بشواطئ البحر الأحمر.

ونظرت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 7 باكستانيين وآخر إيراني ومصريين اثنين في اتهامهم بجلب أكثر من طنين هيروين بالبحر الأحمر، قيمتها مليارين وخمسين مليون جنيه.

بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالبحر الاحمر اعتزامتشكيل عصابي خطر، جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية، ترفع علم إحدى الدول الأجنبية، لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم «مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات و سلاح، 7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران».

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

وجاءت المضبوطات على النحو التالى عدد 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام زنة طنين و147 كيلو جراما، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام بوزن 99 كيلو جراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا، عدد 4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى مليارين وخمسين مليون جنيه.