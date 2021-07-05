«غرفة القاهرة» تحذر: سكاكين وسواطير مقلدة في الأسواق قبيل عيد الأضحى

حذر عدد كبير من تجار الأدوات المنزلية والذبح بالأسواق من انتشار سكاكين وسواطير مقلدة بالأسواق لتسببها في بعض الأحيان إلى تلوث اللحوم بالبكتيريا، خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

رصدت «الوطن» خلال جولة على عدد من محال بيع الأواني المنزلية وأدوات الذبح، وانتشار كميات كبيرة من السكاكين المقلدة لبعض الشركات العالمية المشهورة، وبيعها بأسعار منخفضة على الأرصفة وبجانب المترو والأسواق الشعبية وبالقرب من أماكن الذبح مستغلين موسم عيد الأضحى لتصريف هذه البضائع.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن الانتشار الكبير للبضائع المقلدة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هؤلاء الذين افتراشوا الطرقات القريبة من منافذ بيع الأضاحي والأسواق، وهو ما يتسبب في مشكلات لأصحاب المحال المرخصة ويقومون بحرق البضائع ليس أدوات الذبح فقط بل كل المنتجات، إلا أنه أشار إلى أن عددا من المواطنين يتوافدون الآن على الشراء خاصة وأن كثيراً من المحال حرصت على الإعلان عن بضائعها منذ وقت مبكر، تلاحظ اهتمام عدد من المواطنين والسؤال عن أدوات الذبح، وسؤالهم الدائم عن بعض الأنواع كاليابانية، والسويسرية، والأمريكية ويعد عيد الأضحى من الموسم المربحة بالنسبة لهم.

ومن جهته، نصح محمد بدوي، تاجر أدوات ذبح بالسيدة زينب، المواطنين بشراء أدوات الذبح من أماكن موثوقة لانتشار أدوات الذبح المقلدة بالأسواق، لعدم تلوث الأضحية وخاصة في تلك الفترة التى يتوافد فيها المواطنون باختلاف أصنافهم من الجزارين والمواطنين، لشراء ما يحتاجون إليه من أدوات خاصة بالذبح.

وقال إن أسعار السكاكين تبدأ من 25 حتى 200 جنيه ويباع الكزلك بـ25 جنيها والسليخة تباع بسعر 30 جنيهًا، أما سكينة التشفية فتباع بسعر 35 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، وتتراوح سعر السواطير من 40 جنيهًا للمحلي إلى 150 جنيهًا حسب الحجم والنوع.

فيما أشار إلى انتشار أدوات الشواء بدون كهرباء لارتفاع أسعار الكهرباء، وتباع الشوايات على حسب الحجم من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار الأرم الخشبية التي يتم تقطيع اللحوم عليها من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا على حسب نوع الخشب المصنوعة منه، أما الهويات فتبلغ 25 جنيهًا والسيخ المستخدم في الكفتة 5 جنيهات والمجوز المستخدم في تعليق الزبائح 30 جنيهًا.

فيما يباع الفحم بأسعار تتراوح من 8 جنيهات للكيلو الجزورين، و10 جنيهات للمانجو و12 للبرتقالي، مؤكدًا أن الإقبال يزيد على الفحم البرتقالي بسبب جودته في الشوي وأن حركة الإقبال ضعيفة مقارنة بالعام الماضي.