86 لجنة عامة تستقبل 34 ألف طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد جاهزية عدد من اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية التي ستبدأ السبت القادم.

جاء ذلك، اليوم، بحضور، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا وكذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، دفعة الشهيد احمد المنسي.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس: «25 يناير، الفريق صفي الدين أبوشناف، الشهيد محمد وحيد حبشي»، وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

كلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وكذلك التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.