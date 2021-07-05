نواب المنيا يطالبون بسرعة استعادة جثامين المصريين ضحايا حرائق الغابات

طالب عدد من نواب المنيا، خاصة بني مزار، والتي فقدت أربعة من أبنائها في حريق هائل بغابات قبرص، بسرعة استعادة جثامين ضحايا الحريق الذي وصفه مسؤولون قبرصيون أنه «الأسوأ في تاريخ البلاد».

وتقدم النواب بخالص التعازي والمواساة لأهالي قرية الناصرية وأهالي ضحايا حرائق قبرص وهم من مركز بني مزار قرية الناصرية «صموئيل ميلاد فاروق، عزت سلامة يوسف، مرزوق شهدي مرزوق عطية، ماجد دانيال يونان راغب».

وأكد النائب أحمد حتة، نائب بني مزار، أن هناك متابعة على مدار الساعة مع وزارتي الهجرة والخارجية لسرعة نقل الجثامين واتخاذ كل الإجراءات لنقل الجثامين إلى مصر.

وقال «حتة»، في تصريحات صحفية، إن الدولة لا تدخر جهدا وهناك متابعة من النواب مع وزيرة الهجرة لاستعجال الإجراءات ونقل الجثامين إلى ذويهم، وأضاف نائب بني مزار أنه تم العثور على الضحايا المصريين، قرب منطقة «أودو» الجبلية لشمال من مدينتي «ليماسول ولارنكا» نتيجة حرائق هائلة في الغابات وسيتم نقلهم إلى مصر.

وأكد النائب مصطفى خالد فتح الباب وهو من نفس بلد الضحايا أن أهالي قرية الناصرية في حالة حزن وحداد على أبنائها الأربعة الذين راحوا ضحية تلك الحرائق، مشيرا إلى أنه يتم بذل كل الجهود والتواصل مع السلطات والسفارة المصرية في قبرص ووزارة الهجرة لسرعة نقل جثامين الضحايا الأربعة وإنهاء كل الإجراءات.

ومن جانبه، أكد النائب ناصر هداية، النائب بمحافظة المنيا، أن الجهات المصرية والخارجية المصرية تابعت الحادث وأن الحرائق كانت من أكبر حرائق الغابات، مشيرا إلى أن أبناء المنيا كانوا يعملون هناك وأنه سيتم نقل جثامينهم إلى قرية الناصرية ببني مزار، موضحا أن هناك إجراءات وتواصلا مع الجانب القبرصي لإنهاء الإجراءات.

فيما قال الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا حادث حريق بعض القرى القبرصية، إنه في تواصل مستمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وكذلك أهالي ضحايا الحادث، لتلبية وتوفير ما تقدمت به السلطات القبرصية من طلب إجراءات ومعلومات ويتم ذلك من خلال التواصل الدائم مع أهالي المتوفين لإنهاء الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات القبرصية والخاصة بالتعرف على هوية المتوفين.

ويتم التنسيق مع وزارة الهجرة والنائب إيهاب رمزي للعمل على توفير كافة المعلومات المطلوبة من أهالي المصريين المتوفين تمهيداً لإنهاء السفارة المصرية كل الإجراءات لنقل جثامينهم إلى أرض الوطن.