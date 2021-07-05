14 تصريحا مهما لمدبولي اليوم بشأن لقاحات كورونا: التطعيم سنوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أولى مراحل الإنتاج للقاح كورونا في مصر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بإجمالي قدرة إنتاجية مقدارها مليون جرعة من لقاح سينوفاك، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والسفير الصيني لدى القاهرة.

ويحمل «اللقاح» مُسمى «Vacsera - Sinovac made in Egypt»، وهو لقاح «سينوفاك»، الذي تعاونت فيه الحكومة مع إحدى الشركات الصينية العالمية في تصنيعه محلياً، ونقل تكنولوجيا تصنيعه في مصر.

تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن لقاح كورونا: نسعى للاكتفاء الذاتي

وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل عقب جولته في مصنع إنتاج لقاح كورونا بـ«العجوزة»، 14 تصريحا مهما، جاءت كما يلي:

1- التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية والعالمية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كبير، وليس من المنتظر أن يختفي الفيروس في القريب العاجل، ومن ثم يجب أن تمتلك مصر القدرة على تصنيع اللقاحات محليا.

تلقيح كورونا سيكون سنويا للحماية من المرض

2- سيكون هناك تلقيح سنوي للمواطنين ضد كورونا.

3- حجم الطلب العالمي الكبير جدا على لقاحات كورونا، ما اضطرت معه بعض الشركات التي تعاقدنا معها لتأخير استلام الجرعات، نتيجة للضغوط العالمية الكبيرة عليها.

4- نضع نصب أعيننا امتلاك القدرة على تصنيع اللقاحات «عشان منبقاش تحت رحمة السوق العالمي».

السيسي وجّه الحكومة بالتصنيع المحلي للقاحات كورونا بأي صورة

5- الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق ووجّه الحكومة بالعمل على التصنيع المحلي للقاحات كورونا بأي صورة من الصور.

6- نشكر دولة الصين على دعمها تصنيع لقاح كورونا في مصر.

7- نحن بصدد محاولات اتفاقات وإنهاء اتفاقات مع معاهد عالمية لضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية تحتاجها مصر، سواء للأطفال منذ الولادة أو المواطنين الكبار.

8- سنكون قادرين على إنتاج اللقاحات في شركة فاكسيرا، ونسعى للاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة للاستيراد لها.

«مسألة أمن قومي»

9- امتلاك قدرة إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية «مسألة أمن قومي».

10- «ربنا وفقنا، ومحسناش بأزمة كبيرة ولا في الأدوية ولا المستلزمات، ونوفر اللقاحات بأكبر كمية ممكنة».

11- اطمأننت من الوزراء والجهات المختصة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد مساء الأحد، على وجود احتياطي استراتيجي من الأدوية والأكسجين.

12- طاقة مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا بالعجوزة تُقدر بـ300 ألف جرعة في اليوم عبر الوردية الواحدة، وحال توفر المواد الخام الكافية نستطيع إنتاج 600 ألف جرعة في اليوم.

13- جهود التصنيع المحلي تأتي بالتزامن مع وصول الكميات الأخرى من التعاقدات المتفق عليها مع الشركات المحلية بالتعاون مع أكثر من مصنع عالمي.

14- مصنع فاكسيرا في 6 أكتوبر سيكون «قلعة صناعية» تنتج 3 ملايين جرعة من مختلف اللقاحات في اليوم.