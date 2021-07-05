علاج على نفقة الدولة ووظائف بالقطاع الخاص لغير القادرين بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة لعقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين وذوى الإحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الإسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك، اليوم، بحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة والتضامن الإجتماعى والصحة ونائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بحضور 8 مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة وتوفير علاج مجانى ومعاش تكافل وكرامة.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (8) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفي سياق، متصل كلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم حيث أكد السكرتير العام بالمحافظة عدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

و لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.