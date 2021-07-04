أول رد من مدير المدرسة المتهم بالتحرش والتنمر على معلمات في الشرقية

نفى «أ. ا» مدير مدرسة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الاتهامات التي وجهتها له 6 مدرسات بالتحرش والتنمر عليهن، مؤكدا أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة ومجرد شكاوى كيدية.

مدير المدرسة يعلق على اتهامه بالتحرش والتنمر

وقال مدير المدرسة لـ «الوطن» إنه كان منتدبا لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية منذ 6 يونيو 2021 الماضي، وكان آخر يوم عمل له بالمدرسة يوم 3 يونيو 2021، ولم يتواجد في المدرسة وفوجئ بتقديم المدرسات شكوى ضده وادعين خلالها قيامه بالتحرش بهن لفظيا والنظر إليهن بشكل غير لائق.. لافتا إلى أن المدرسات لم يذكرن واقعة ملموسة وإنما مجرد «كلام مرسل» فيما تنازلت إحداهن عن الشكوى وأخرى قالت إنها لم تتضرر منه وإنما تضامنت مع زميلاتها فقط.

بدء التحقيق في الشكوى

وأوضح مدير المدرسة، أنه فور تلقي الإدارة التعليمية الشكوى من المدرسات أرسلت الإدارة لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة ومعرفة صحة الاتهامات من عدمها، مشيرا إلى أنه فور علم المعلمين والمعلمات الموجودين بالمدرسة وغالبيتهم من السيدات نفى أكثر من 88% منهم الاتهامات الموجهة له فيما أيد الاتهامات 6% فقط وهن من قدمن الشكوى. لافتا إلى أن ذلك حدث أثناء عدم تواجده في المدرسة.

اتهامات مرسلة دون وقائع محددة أو واضحة

وأشار مدير المدرسة، إلى أن من بين المتقدمات بالشكوى مدرستين متجاوزتين أيام الغياب بعد إجارة العارضة، لافتا إلى عدم انتظامهن في العمل قبل توليه الإدارة، وأنه التزم بسير التحقيقات وأن الإدارة التعليمية هي من كانت لها حق الرد، مشيرا إلى أن تحقيقات الإدارة لم تثبت صحة ادعاءات المدرسات حيث ذكرن أقوال مرسلة دون تحديد واقعة تحرش بأي منهن أو تنمر واضحة، لافتا إلى أن الموضوع أحيل بعد ذلك إلى النيابة الإدارية.