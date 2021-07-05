«أسنان المنيا» تجري 3 عمليات تدخل بالمنظار الجراحي لإصلاح مفصل فك

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه استمراراً لأعمال التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، وتزويدها بأحدث الأجهزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوي الرعاية والخدمات الطبية التي يتلقاها المرضي، والقضاء على قوائم الانتظار، أجرى قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، 3 عمليات دقيقة لإصلاح خشونة والتصاقات وتعليق غضروف الفك لعدد من المرضي، مشيراً إلي أن مستشفى طب الأسنان بجامعة المنيا من المستشفيات السباقة والرائدة في جميع تخصصات طب الأسنان ويتم إجراء العديد من العمليات الحساسة والدقيقة التي تستخدم أحدث التقنيات طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان أن المستشفى منذ إنشائه عام 2013 كان أول مستشفى تخصصي في مجال طب الأسنان على مستوي الصعيد، وضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ليقوم المسشفى بدوره في خدمه المجتمع وتنمية البيئة من خلال رسالته القوية لعلاج المرضى بكل ما هو حديث في مجالات طب الأسنان، حيث اُستحدث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية التي كان يعاني مرضي الصعيد من عدم توفرها، مثل علاجات تقويم الأسنان وعلاج الجذور وزراعة الأسنان والعمليات الجراحية الخاصة بالحوادث وغيرها، مضيفاُ أنه تمإجراء العديد من العمليات الجراحية التي سُجلت عالمياً.

وقال الدكتور خالد بركات أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة المنيا والذي أجرى العملية، بمعاونة فريق جراحي، أن جراحة مناظير الوجه تتميز بسهولة الوصول للمفصل وعدم إحداث جرح كبير خارجي للمريض لا يتجاوز حجم إبرة المنظار، أو إحداث أي تأثير علي العصب السابع، أو تشوه واعوجاج بالوجه، موضحاً أن العملية استخدم بها تقنية حديثة وجديدة لعلاج حالات التصاق الغضروف وهي خياطة الغضروف بعد فك الالتصاق التي تمكن المريض من سرعة التعافي من الآلام بالمفصل والسهولة في حركته، مضيفاً أن قسم جراحة الوجه والفكين يعد من الأقسام الرائدة في الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية، للتطور الذي أحدثه في مجال مناظير الفك والغدد اللعابية والكسور بمنطقة الفم والوجه والفكين.

ومن جانبه أوضح الدكتور ضياء أحمد السيد، نائب مدير مستشفى طب الأسنان، أن المستشفى تلقى دعما كبيراً من إدارة الجامعة، وبجانب قسم جراحة الوجه والفكين، يوجد بالمستشفى وحدة علاج مفصل الفك، ووحدة الأشعة المقطعية المتطورة للأسنان، ووحدة علاج الأسنان واللثة بالليزر، ووحدة زراعات الأسنان، إلى جانب وحدة الحشوات التجميلية للأطفال تحت المخدر العام بوحدة العمليات، لتقوم المستشفى بدورها الخدمي، وتقديم خدماتها العلاجية اللائقة لمرضى الصعيد.