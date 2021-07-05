قافلة طبية لجامعة الفيوم ضمن «حياة كريمة» بـ«يوسف الصديق».. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أعمال القافلة الطبية الشاملة، ظهر اليوم الاثنين، التي تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم، بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقدوا أقسام القافلة المختلفة، والتي تشمل قافلة طبية، وأخرى بيطرية، بمشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والتمريض، بالتعاون مع مديرية الصحة، موضحاً أن القافلة الطبية قد قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1400 حالة.

7 تخصصات في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القافلة ضمت 7 تخصصات طبية هي العظام، والجراحة، والأطفال، والباطنة، والرمد، والنسا، والأسنان، فضلاً عن قياس السكر والضغط للمترددين على القافلة، وتحويل الحالات التي تحتاج متابعة طبية إلى المستشفيات الجامعية.

امتحانات محو الأمية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، قي بيان له، أنّ المحافظ تفقد امتحانات دارسي محو الأمية ضمن أعمال القافلة، كما شهد ندوات التوعية التي تقدمها القافلة في مجالات متنوعة منها مفهوم الشائعات وكيفية مواجهتها، والتصنيع الغذائي والمنظفات والعطور، والسياحة البيئية، وكيفية الحفاظ على صحة الأم، وتربية الطفل والإرشاد الأسرى، وورشة عمل عن إنتاج الصابون والعطور، وندوة عن الإسعافات الأولية، وندوة عن الحد من انتشار محو الأمية، وندوة للعناية بالأسنان، وندوة عن حماية البيئة، وندوة عن التوعية ضد العنف التي تواجهه المرأة.

توزيع مساعدات غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد أيضاً أعمال طلاء وتجميل سور مدرسة الشيمي الابتدائية التي ينفذها طلاب كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعمال توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة العربي بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي والتي تشمل تسليم 10 جهاز عروسة من غير القادرات، وتوزيع 200 شنطة مواد غذائية، و500 شنطة حماية شخصية، كما قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالجامعة بتوزيع 50 شنطة مواد غذائية، و100قطعة ملابس، و20 سبورة تعليمية للأطفال، فضلا عن توزيع الأدوية والأقنعة الواقية.

الكشف على 140 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة

وأوضح «التوني» أنّ القافلة البيطرية وقعت الكشف الطبي على عدد 140 رأس ماشية من الأبقار، و82 رأس من الجاموس، و4 رؤوس من الإبل، و255 رأس من الأغنام والماعز، كما قامت بصرف الأدوية المجانية المقدمة من جامعة الفيوم والوحدة البيطرية بقرية الشيمي.

محافظ الفيوم يستمع لمشكلات المواطنين بيوسف الصديق

وخلال تفقد القافلة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

محافظ الفيوم يثمن دور الجامعة في المشاركة المجتمعية

وثمن محافظ الفيوم دور الجامعة في المشاركة المجتمعية من خلال تنظيم القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية، إلى جانب دورها الأكاديمي والتنويري بما تمتلكه من خبرات وكوادر علمية، موجهاً بالتوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية والمحرومة، وزيادة عدد التخصصات بهذه القوافل لتحقيق أكبر استفادة للأهالي.

شهد فعاليات القافلة الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية لتنمية المجتمع.