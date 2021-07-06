أهداف أول برنامج لاحتواء العاملين العائدين من الخارج.. توفير فرص عمل

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج المؤتمر الأول من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، وبمشاركة من الاتحاد الأوروبي.

ويعمل هذا المؤتمر على حوكمة اليد العاملة للهجرة الآمنة، وذلك بعد جائحة أزمة كورونا المستجد والذي نتج عنه استبعاد أعداد كبيرة من العمال في الخارج، وعودتهم إلى مصر بدون عمل، لذلك قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعقد مؤتمر حوكمة اليد العاملة، ويرصد التقرير التالي أهم أهداف المؤتمر للعمال المصريين في الخارج:

- تنفيذ مقاربة شاملة لإدارة هجرة اليد العاملة، من حيث الأبعاد الفنية وأطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات، ودمج اليد العاملة في أسواق العمل الخارجية.

- توفير المساعدة لليد العاملة الوطنية الباحثة عن عمل في الخارج، وفهم أفضل للتوجهات الرئيسية التي تشكل معالم حوكمة هجرة اليد العاملة.

- البرنامج يتوافق مع أطر السياسات الحالية على المستوى الدولي مثل أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وعلى المستوى الإقليمي مثل خطة عمل إطار سياسة الهجرة للاتحاد الأفريقي 2018-2030، مستهدفًا تحسين إدارة الهجرة في بلدان المنشأ والمعبر.

- إعادة الطلاب المصريين والعالقين من العمال.

- احتواء تداعيات الوباء وتأثيره على المصريين العائدين وتوفير فرص العمل لهم، بجانب الوقوف على التوجهات الحالية لهجرة اليد العاملة والتنقل وتنفيذ الأنشطة المختلفة بمشاركة الجهات الوطنية والدولية المعنية بهجرة اليد العاملة والتنقل؛ للمساعدة على الوصول إلى توافق عملي حول تأسيس مسارات منتظمة بما في ذلك خلال حالات الأزمات.

- مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، من خلال THAMM وهو برنامج تعاون دولي تنفذه منظمة العمل الدولية ILO والمنظمة الدولية للهجرة IOM، والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ.

- يتم تمويل البرنامج من خلال الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني.