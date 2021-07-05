رئيس صحة النواب يزف بشرى للمصريين: سنودع كورونا قريبا بعد إنتاج «سينوفاك»

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع في شركة مصرية، يُعد خطوة مهمة تتخذها مصر، ضمن مجمل الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية أزمة فيروس «كورونا. وقال: «نجحنا في العبور من أزمة الموجة الثالثة لكورونا ولم يكن الأمر سهلا، وتحركت الدولة في الاتجاه الصحيح بالإعلان عن إنتاج خط من لقاح «سينوفاك» الصيني بشركة «فاكسيرا المصرية»، وهي خطوة مهمة جدا وخط أمان سيترتب عليه حصول الغالبية من المصريين على اللقاح الآمن مما يعني أن الشعب المصري سيودع قريبا فيروس كورونا وتعود الحياة وحركة العمل كاملة من جديد».

وأشار الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك 8 لقاحات تم اعتمادها في العالم لمواجهة فيروس كورونا، وإنتاج مصر للقاح سينوفاك الصيني يؤكد قوتها وامتلاكها القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوية، لاسيما أن كل هذه اللقاحات تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن خط الإنتاج الأول للقاح فيروس كورونا المصنع محليا سيتم الاستفادة منه في تطعيم عدد كبير من المصريين، ومع استمرار عملية الإنتاج سيتاح اللقاح للجميع وهو ما يقلل نسب الإصابة بهذا الفيروس حال قدوم الموجة الرابعة لهذا الفيروس الشرس، ولذلك علينا بالإسراع في الانتهاء من تطعيم أكبر عدد من الفئات باللقاحات الموجودة حاليا في مصر».

تسجيل لقاح كورونا في مصر

وحول ما يثار من انعدام فاعلية بعض اللقاحات المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا، أكد الدكتور أشرف حاتم، أن العالم يشهد الآن أنواعا مختلفة من من اللقاحات سواء الصيني أو الروسي أو الأمريكي و«المصري- الصيني» المنتج محليا، وكل هذه اللقاحات في مصلحة المواطن المصري. وأضاف: «سن الشخص وحالته الصحية هي التي تحدد مدى إمكانية الحصول على أي من هذه اللقاحات، وبالتالي ما يثار عن عدم فاعلية بعض اللقاحات غير دقيق بالمرة ويجب الحصول على المعلومة من المصادر المتخصصة».

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللقاح الأمريكي، الذي تنتجه شركة «فايزر» العالمية، الذي من المتوقع حصول مصر على حصة منه، بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، حاله كحال جميع اللقاحات الأخرى المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا. وقال: «لا يوجد لقاح أفضل من آخر، وكل لقاح له بعض الآثار الجانبية التي قد تظهر على المدى البعيد وليس القريب في بعض الحالات، وهو أمر وارد الحدوث مع أي لقاح أو دواء يتم استخدامه»، مبينا أن لقاح سينوفاك، الذي تنتجه مصر حاليا هو المستمد من لقاح «سينوفارم» الصيني، وتصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا وتفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

ووجه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا. وقال: «الحالة الوحيدة التي يمكن للشخص فيها عدم ارتداء الكمامة الطبية هو تواجده في مكان مفتوح، وتحظى الإعداد القليلة المتواجدة به بالتباعد ويتطلب الأمر أيضا الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مع الاستمرار في غسيل الدين».