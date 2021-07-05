حفيدة رجاء الجداوي باكية: «جهزت نفسي في أوضتها علشان أحس بروحها»

زارت روضة حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، قبر جدتها اليوم، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

وقالت روضة لـ«الوطن»: «جدتي وحشتني ودي أكثر كلمة معبرة أقدر أقولها وتوصلك كل اللي بحس بيه».

وأضافت روضة باكية: «كان يوم تخرجي قريب وكان نفسي تكون معايا بس أنا حسيت إن روحها كانت معايا ولبست وجهزت نفسي في أوضتها علشان أحس بروحها وأحس إنها معايا، كانت دايما قبل رحيلها هيا اللي بتذاكرلي وبتشجعني وكان نفسها تشوف اليوم ده».

روضة ترثي جدتها

وكانت علاقة قوية تربط روضة بجدتها رجاء الجداوي، ونعتها عقب وفاتها عبر الفيسبوك قائلة: «هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني إني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا وكالعادة طبعا بتقطعيني هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتاعتك نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة ماله التليفون أبو قرص».

وأضافت رضوى في رسالتها: «هيوحشني إني أقعد أتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني إنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس إمبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة».