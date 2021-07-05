تباين مؤشرات البورصة في ختام جلسة اليوم.. و«الثلاثيني» يرتفع وحيدا

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بمكاسب 0.03% نقطة، ليغلق عند مستوى 1348.29 نقطة، وحيدًا وسط تراجع باقي المؤشرات، مع عمليات بيع محلية وعربية، مقابل إغلاقه في جلسة أمس عند مستوى 10346.1 تقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.03%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2351.43 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.10%، لينهي التعاملات عند مستوى 3312.76 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.34%، مغلقا الجلسة عند 2172.36 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.75 مليار جنيه، من خلال التداول على 429.55 مليون سهم، من خلال تنفيذ 47.666 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 195 سهما، حيث ارتفع 64 سهما، فيما انخفض 100 آخرين، واستقر 31 سهما دون تغيير.

وقالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ«الوطن» إن بداية الجلسة شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات، إلا أنه خلال التداولات بدأت المؤشرات تدريجيًا الانتقال للمنطقة الحمراء ليتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بسبب مبيعات الأفراد لتقفيل مراكز الهامش.

وأشارت «رمسيس»، إلى أنه خلال الجلسة كان هناك تباين في تحركات المتعاملين، وكان المصرين والمؤسسات يتجهون نحو الشراء، حتى تحولت اتجاهات المصرين والعرب والأفراد إلى البيع، بينما اتجه الأجانب والمؤسسات إلى الشراء.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الماليه) الارتفاعات بنسبة 9.68% ليبلغ مستوى 7.25 جنيه، تلاه سهم «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية» بنسبة 9.4% عند سعر 29 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية» مرتفعًا بنحو 9.4%، بالغًا مستوى 21.16 جنيه.

وجاء سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» الأكثر انخفاضا، بنسبة 7.8% ليتراجع عند سعر 6.12 جنيه، تلاه سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» بنسبة 7.6% عند مستوى 5.14 جنيه، وحل ثالثا سهم «أجواء للصناعات الغذائية - مصر» فوديكو بنسبة 7% متراجعًا عند مستوى 21.82 جنيه.

وأشارت «رمسيس»، إلى أن السوق يوجد به العديد من الفرص الجيدة وخاصة في قطاع العقارات والتشيد والبناء وخاصة الاسمنت، ويرجع هذا إلى دخول مصر في خطط إعادة إعمار العديد من الدول العربية.

وعلى الرغم من التباين خلال جلسة اليوم، تتوقع رمسيس استمرار قطاع المواد الأساسية والتشيد والبناء في قيادة السوق وذلك بسبب الأخبار الجيدة المتعلقة بتلك القطاعات.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 17.226 مليون جنيه للمصريين و1.349 مليار جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 18.6 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 670.342 مليار جنيه بخسائر 2.342 مليار جنيه.

وقررت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، تقديم موعد انعقاد انتخابات عضوية مجلس الإدارة لتكون يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021، بدلًا من السبت الموافق 17/7/2021.

وتعقد الانتخابات بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، الكائن بالقطعة رقم 72 من شارع 90 القطاع الأول، مركز المدينة، القاهرة الجديدة، من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.