القليوبية تقطع المرافق عن المحال والمعارض المخالفة على الطريق الزراعي

أعلنت محافظة القليوبية إطلاق حملة مكبرة لإزالة المعارض والأكشاك المخالفة على الطريق الزراعي، في إطار تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدوله والتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فيما أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بحصر الأراضي «البور» قبل البناء عليها على الطريق الزراعي بالقليوبية، وتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات ومواقف السيارات العشوائية، وحصر الأراضي التي جرى تبويرها ووضع تشوينات ورتش مباني، تمهيدا للبناء عليها بالمخالفة على الطريق الزراعي والتفتيش على المعارض والمحال التجاريى على الطريق الزراعي.

قطع المرافق عن المنشآت والمعارض المخالفة على الطريق الزراعي

كما قرر محافظ القليوبية قطع المرافق عن المقاهي والمحال والمعارض المخالفة على الطريق الزراعي، كإجراء رادع لكل من يتعدى ويشغل الطريق العام، مشددا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على الطريق الزراعي.

تحرير محاضر لأصحاب الأراضي والمعارض المتعدين على الطريق الزراعي

وأكد المحافظ أنه يجري تحرير محاضر لأصحاب الأراضي التي جرى تبويرها على الطريق الزراعي وإشغالها بالتشوينات ورتش المباني حتي يجري بناؤها بالمخالفة، حيث جرى حصر كل المباني وتحرير محاضر لأصحابها وإلزامهم بإزالة التشوينات، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المعارض والمحال التجارية الكبرى على الطريق الزراعي، حيث جرى تحرير محاضر لعدد من المعارض لعدم حصولهم على أية ترخيصات، محذرا من أي تعديات على الطريق الزراعي.

مهلة لأصحاب المخازن والمعارض على الطريق الزراعي لرفع الإشغالات

وقال المحافظ إن المحافظة أعطت مهلة لأصحاب المخازن ومعارض السيارات برفع الإشغالات من حرم الطريق الزراعي، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى.