محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعي

شن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات نظمها مجلس مدينة بنها، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، بهدف الحفاظ على حرم طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، وتحقيق السيولة المرورية أمام المارة من المركبات والمواطنين.

جرى خلال الحملة إزالة ورفع الإشغالات مثل مولدات الكهرباء، ومواتير السيارات، وماكينات الخراطة، وذلك في نطاق طريق الأرض الزراعية بمركز ومدينة بنها.

وأعطى الهجان، مهلة لأصحاب المخازن لرفع الإشغالات لديهم من على حرم الطريق الزراعي، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية، والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، لافتا إلى أن المحافظة تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما وجه المحافظ، المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، بمراجعة كافة الأوراق وطلبات التصالح المقدمة من أصحاب المخازن والمعارض على الطريق الزراعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في وقت سابق قادت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات المبانى الموجودة بجوار كوبرى المصنع الحربى ببنها، جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين.

وضبطت "ريان"، خلال الحملة تروسيكل وعربة كارو تقوم بفرز ونقل القمامة، جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وحماده وهدان نائب رئيس المدينة، وخالد عبد الله مدير إدارة النظافة، ثم تم التوجه لمقلب القمامة العمومى بمدينة قليوب لإزالة تراكمات القمامة به، فضلا عن التأكيد على ضرورة نقل التراكمات أولا بأول ورفع المخلفات بالمدينة وذلك لتوفير بيئة نظيفه للمواطن القليوبى، جاء ذلك بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والسيد عبد العظيم نائب رئيس المدينة، ومدير الاشغالات.