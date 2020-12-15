محافظ القليوبية: لن أسمح بالتعدي على متر واحد من الطريق الزراعي

قاد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشآت المخالفة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بدائرة مركز ومدينة قها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على حرم الطريق الزراعي، بإقامة أي منشآت مخالفة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، مشدداً على استمرار الحملة بشكل دوري، لإزالة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعديات بمدينة قها، تتمثل في إزالة قاعة للتصوير "فوتو سيشن"، لإقامتها بالمخالفة على أرض زراعيه على الطريق الزراعي، وإزالة 4 معارض لتشوين السيارات، لم تترك المسافة القانونية، وبدون تراخيص، وكلها على حرم الطريق الزراعي من ناحية، ومن ناحية أخرى على حرم الري، وبها مخالفة لإقامتها على الأرض الزراعية، وبها هناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بمدينه قها، وتم تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلها إلى النيابة، وإلزامهم برفع المخالفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.

ووجه المحافظ، خلال الجولة التي رافقه خلالها المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، ومسئولو إدارة الإشغالات والمرافق بالوحدة المحلية والجمعية الزراعية، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية المارة بالطريق الزراعي، بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات على حرم الطريق.

كما قام المحافظ بجولة ميدانية بمدينة الخانكة، لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وشهد "الهجان" إزالة مبني دور أرضي علي مساحه 300 متر مربع، تم تحرير محضر إزالة له، كما تمت إزاله 3 مباني على مساحه 290 متراً، وإزاله مبنى خرساني على مساحة 150 متراً، كما تم إزالة هنجر لصناعة حواجز المرور على مساحه 1500متر، بالوحدة المحلية بسرياقوس، بدائرة مركز الخانكة.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكداً أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري، ولن يتم التهاون مطلقاً مع أي مخالف.

كما أشار إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً، توفر صوراً فضائية بدقة عالية جداً، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين، بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة، تتضمن أنفاق ناصر والنيل والزراعة، بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، والمهندسة سميرة العيوطي، نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية.