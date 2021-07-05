بدء المقابلات الشخصية لمتقدمي البرنامج التدريبي لريادة الأعمال ببنها

انطلقت اليوم، الاثنين، بالإدارة العامة لإعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات أولى أيام مرحلة عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى البرنامج التدريبي لريادة الأعمال وتأهيل الشباب لعمل مشروعات تنموية صديقة للبيئة، وضمت لجنة الاختبار الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، والمهندس وائل ماجد من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور مصطفى حلمي والدكتور وائل جابر من منظمة العمل الدولية.

وتُعقد لجان الاختبار لمدة ثلاثة أيام لاختيار نحو 75 من الشباب من سن 21 الى 35 عاما، ويسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات ومساعدتهم على بلورة الأفكار وتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الملفات الائتمانية لتيسير الحصول على التمويل من الجهات المختلفة وغيرها من الخدمات المساعدة على تنفيذ واستمرارية وتوسع المشروعات.

وأكد الدكتور رمضان عرفة أن اهتمام إعلام القليوبية بريادة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة وفى إطار خطة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان التي ترتكز على دعم الشباب وتحفيزهم على الاتجاه للعمل الحر وخلق فرص العمل، بعيدا عن الانتظار للوظيفة، وبما يسهم في تحسين معيشة العديد من الفئات، مضيفا ان قطاع الاعلام الداخلي برئاسة المستشار عمرو محسوب النبي، يضع على أجندة أولوياته تنفيذ ندوات تثقيفية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب في إطار أن ريادة الأعمال من العناصر الهامة جدا في الدفع باقتصاديات الدول إلى الأمام وحل العديد من مشكلات البطالة والدفع بعجلة التنمية إلى مسارات صحيحة في احتياجات سوق العمل.