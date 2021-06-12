«إعلام القليوبية»: المواقع الإلكترونية لها طابع دولي يتجاوز الرقابة

أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن المواقع الإلكترونية وتقنيات الإنترنت التفاعلية بداية الانطلاق لمفهوم الإعلام البديل مقارنة بالإعلام التقليدي الممثل في الصحف والإذاعة والتليفزيون، ففي السنوات العشر الماضية التي تمكنت فيها مواقع التواصل الاجتماعي من سحب البساط من تحت أقدام وسائل الإعلام التقليدية إلى الدرجة التي استطاعت فيها تلك الصفحات مثل فيس بوك وتويتر إشعال ثورات وتغيير أنظمة حكم بمنطقة الشرق الأوسط، جعلت مصطلح الإعلام البديل مصطلحا عاما وشائعا ليس في الأوساط الأكاديمية فحسب، وإنما في الأوساط الشعبية أيضا.

وأشار عرفة خلال الندوة التثقيفية، التى نظمها صالون بنها الثقافى برئاسة الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق بمقر نقابة المعلمين بالقليوبية حول الإعلام والثقافة وتنمية الوعى المجتمعى، إلى أن الإعلام البديل يعتبر ذا طابع دولي يتخطى الحدود، ويتسم بسرعة تغطية الأحداث ونقل الأخبار وكذلك سهولة التصفح والحصول على المعلومة والبحث عنها، وهو إعلام مفتوح وحر إلى حدٍ كبير ويتسم بالاستقلالية ويتجاوز الرقابة ومضاد لها ويعمل من أجل إنهاء عصور القمع والاستبداد السياسي.

وأوضح الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه إذا نظرنا إلى الثقافة باعتبارها التنمية الشاملة، فحان الوقت لبناء نموذج جديد متماسك من وعي الإنسان المصري، وفي ضوء المفهوم العام للتنمية الثقافية، يبرز دور الإعلام في تحقيق الثقافة للوصول إلى الجماهير المستهدفة.

وتحدث اللواء عبدالرحمن راشد، أمين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية، عن رؤية مصر 2030 والتي تهتم ببناء الإنسان المصري، وتعزيز دور الإعلام في صناعة الوعي حيث ينقسم الوعي إلى وعي فردي ووعي مجتمعي يعتمد على المعرفة وسلوكيات المجتمع، بمعنى أن الوعي الفردي يشكل الوعى المجتمعى ليصبح المجتمع أكثر نضجاً وإنتاجاً، وكثيراً من الشعوب استطاعت أن تتقدم بعد استطاعتها تحويل الوعى الفردى لمثقفيها إلى وعى مجتمعى قاد تلك المجتمعات.

وفي نهاية الندوة، أكد مختار شاهين نقيب المعلمين بالقليوبية، أن النقابة تفتح أبوابها لكل الفعاليات الوطنية التى تخدم قضايا المصريين.