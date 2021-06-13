تعاون مشترك بين جامعة بنها و«إعلام القليوبية» للارتقاء بالعملية التعليمية

استقبل الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، الدكتور محمود عبد الغفار، مدير مشروعات تطوير التعليم بجامعة بنها، والدكتور ياسر عبد الرحمن، وكيل كلية التربية النوعية السابق، وذلك لبحث آلية التعاون المشترك بين إعلام القليوبية ووحدة مشروعات تطوير التعليم.

وناقش اللقاء توجيهات الحكومة المصرية، نحو أهمية الارتقاء بالعملية التعليمة، وتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل وريادة الأعمال وربط الخريجين بسوق العمل.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن التعاون مع جامعة بنها يساهم بشكل كبير في نجاح رسالتنا الإعلامية، لذلك فقد تم الاتفاق على العمل مع وحدة مشروعات جامعة بنها في عدة ملفات، أهمها تنمية وعي المواطن القليوبي بالخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة بنها، والتي يستفيد بخدماتها أبناء المحافظة مثل وحدات الكشف المبكر عن الأورام، ومعمل الكشف عن السموم والمخدرات، معمل تحاليل الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية المهارات المهنية والعملية للطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج.

وأضاف الدكتور محمود عبد الغفار، مدير المشروعات بجامعة بنها، أن فكرة إنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم تنبثق من استراتيجية مشروع تطوير التعليم العالي بغرض خلق مناخ إيجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي، من خلال الإصلاح التشريعي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، وخلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء.