طيران الإمارات: نسير 21 رحلة أسبوعية من وإلى القاهرة بنسبة امتلاء 80%

قال إبراهيم غانم، مدير شركة طيران الإمارات في مصر وليبيا، إن الشركة تسير حاليا 21 رحلة إسبوعية من الإمارات للقاهرة والعكس، بسعة مقعدية تبلغ نحو 9200 مقعد، لافتا إلى أن نسبة امتلاء تلك الرحلات خلال فصل الصيف الجاري، تبلغ نحو 80%، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى تسير الشركة رحلات إليها، منوها بأن السفر بين مصر والإمارات، لا يشترط حصول المسافر على التطعيم، بل فقط إجراء تحليل «pcr» بنتيجة سلبية قبل 72 من السفر.

غانم: استعدنا 90% من حجم تشغيلنا خلال شهر يوليو الجاري

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بمقر الشركة بالقاهرة، للإعلان عن خارطة تشغيل الشركة خلال الفترة الحالية، أن نسب تشغيل الشركة، ستصل خلال شهر يوليو الجاري، إلى نحو 90% مما كانت عليه قبل جائحة كورونا «كوفيد 19»، مشيرا إلى ان اسطول طائرات الشركة يصل حاليا إلى نحو 140 مدينة حول العالم.

خسائر طيران الإمارات خلال العام المالى 2020-2021 بلغت 6 مليارات دولار

وأشار إلى أن جائحة كورونا التي ضربت العالم بداية العام الماضي، وأدت إلى تراجع معدلات السفر بنسبة غير مسبوقة، تسببت فى تكبد الشركة نحو 6 مليارات دولار «22 مليار درهم إماراتي» خلال العام المالى 2020-2021، لافتا إلى أن الشركة شغلت أثناء جائحة كورونا، عدد من طائراتها العاملة في نقل الركاب بمجال الشحن الجوي لنقل البضائع، إضافة إلى طائرات الشحن التي تمتلكها الشركة، موضحا أن الشركة نقلت نحو 75 مليون طن من لقاحات وأمصال كورونا إلى العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن الشركة لا تستهدف حاليا فتح أية أسواق جديدة، بل تستهدف فقط الوصول لمرحلة التعافي، ولمعدلات تشغيل ما قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الشركة تأمل في عودة رحلاتها إلى بريطانيا مجددا، التي توقفت نتيجة وضع بريطانيا الامارات ضمن قائمة السفر الحمراء للدول التى يحظر السفر منها أو إليها، معربا عن آماله في أن تكون الإمارات ضمن القائمة البريطانية الخضراء، والمسموح السفر منها وإليها في أول تحديث لتلك القائمة، خاصة أنه تم تطعيم نحو 70% من الشعب الإماراتي باللقاحات المضادة لكورونا، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.