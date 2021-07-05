مدير «القومي لتنمية الطفولة المبكرة»: تطوير 990 حضانة في 25 محافظة

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تطوير 990 حضانة و3743 فصلا في 25 محافظة خلال عام، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير وإنشاء 7 آلاف حضانة في قرى «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن نسب الأطفال بالحضانات 10% من إجمالي 12 مليون طفل، ليصبح مليون و300 طفل فقط ملتحقين بالحضانات.

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أنه سيتم مراعاة نسب توزيع الحضانات عند إنشاءها بقرى حياة كريمة، وكذلك عند انشائها في المدارس التابعة للتربية والتعليم، وكذلك إنشاء الحضانات بمراكز الشباب والرياضة وفق البروتوكول الموقع مع كلا من وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة أماكن للحضانات بمراكز الشباب من سن يوم حتى 4 سنوات، ما يساهم في زيادة أعداد الحضانات على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك 15 ألف حضانة مرخصة، و10 آلاف و600 حضانة غير مرخصة.

إعداد منهج تعليمي متطور بالحضانات

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، إلى أن هناك شراكة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد منهج تعليمي يتوائم مع تطوير المنهج الابتدائي، ويتوائم مع ما طورته وزارة التربية والتعليم، وحيث يتم الرجوع إلى نفس الشراكة لإعداد منهج يتناسب مع تلك المرحلة العمرية، ويحقق التناغم بين ما يتعلمه الطفل في سن الحضانة، وما يتعلمه في سن الدراسة.

تنظيم عمل 25 ألف حضانة

وأوضحت «القباج»، أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس في البدء بتنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، والعمل على تسهيل توفيق أوضاعها، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات والبدء في ميكنتها ومساعدتها على المواءمة مع معايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.