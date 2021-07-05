«العناني» يستقبل سفير سويسرا لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة، واليزابيث جيلجن، نائب السفير، لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار عبدالمحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في كل المجالات، خاصة مجال العمل السياحي والأثري، مشيدًا بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة، ما يؤكد ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري، وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع، بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحين المقبلن منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا إلى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها إلى مصر منذ الأول من يوليو الجاري.

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية والأثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة موكب المومياوات الملكية، ما مكن العالم من التعرف على جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

وتطرق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع، والاستمرار في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، حيث إن البلدين كان وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الإطار.

يذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ نحو 120 ألف سائح، وفي 2020 بلغ نحو 35 ألف سائح، ومنذ يناير 2021 وحتى مايو من نفس العام، بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا نحو 25 ألف سائح.

كما ان هناك ٦ بعثات اثرية تعمل في مصر.