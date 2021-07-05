«الزراعة» للمصريين: أسعار المانجو لن تتأثر بالعفن الهبابي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن محصول المانجو هذا العام لا يوجد به أي مشكلة، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه المزارعين بسبب التغيرات المناخية، لكن الوزارة تسعى مع الفلاحين للتغلب على هذه التحديات.

الأسعار لن تتأثر

وأضاف «القرش»، في مدخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أن الشائعات حول محصول المانجو ربما جاءت لأن بعض المزارعين تأثروا بشكل أو بآخر نتيجة الطقس الحار، ولكن «الأمور ستكون تحت السيطرة ولن يؤثر على الأسعار في السوق».

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن بعض المزارعين يربطون بين الطقس الحار والعفن الهبابي، ولكن العفن الهبابي لا تصاب به المانجو إلا إذا كان صاحب المزرعة مهملًا، ويُعالج بسهولة كبيرة باستخدام بعض الأدوات وغسيل الشجرة.

جودة محصول المانجو لم تتأثر

وشدد على أن جودة محصول المانجو كما هي ولم تتأثر، ومتوسط الأسعار تؤكد استقرار الأمور بشكل كبير في أسعار المانجو، لافتًا إلى أن الأسعار حاليًا هي أسعار «بشاير» المحصول وتكون غالية إلى حد ما، وتستقر في شهر أغسطس، موضحًا أن مصر لديها العديد من البدائل مثل المانجو الصعيدي، وغيرها والتي تجعل أسعار المانجو مستقرة والسلعة متاحة في الأسواق.

طلب إحاطة بسبب محصول المانجو

في وقت سابق، تقدم النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تراجع إنتاج المانجو في محافظة الإسماعيلية.

وقال طلبة في طلبه إن محافظة الإسماعيلية من أشهر المحافظات المعروفة بزراعة المانجو وتضم حوالي 113 ألف فدان من أجود الأنواع تنتج أكثر من 260 ألف طن سنوياً بعضها يتم تصديره.