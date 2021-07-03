«الزراعة»: التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على محصول المانجو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يستطيع أن ينفي تعرض محصول المانجو لأزمة هذا العام، موضحا أن بعض المتغيرات المناخية التي طرأت على مصر في الفترة الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة خلال موسم التشجير، أثرت بشكل سلبي على محصول المانجو لدى بعض المزارعين، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الحالات وتمت السيطرة على الموقف.

وقال «القرش»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الإدراة المركزية للمحاصيل البساتنية ومعهد البحوث الخاص بالمحاصيل البساتينة، بالإضافة إلى الإدراة المركزية للمكافحة درست هذه الحالات، واتخذت الإجراءات المناسبة لها، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة بالكامل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن كميات المانجو المتواجدة حاليا بالسوق المحلية، قادمة من أراضي محافظات الصعيد، كاشفا أنه بعد أيام قليلة من الآن سيتواجد بالسوق المانجو الخاصة بأراضي محافظات القناة.

وأردف أن هذا سيساعد في توفير المانجو بشكل كبير بأنواعها المختلفة داخل السوق المحلية، أمام المواطن المصري، موضحا أن سعر المانجو المتواجد حاليا بالسوق يترواح ما بين 10 و14 جنيها مصريا للكيلو الواحد.

وهو ما اعترض عليه الإعلامي سيد علي، مؤكدا أنه اشترى المانجو مؤخرا بأضعاف هذه الأرقام التي أعلن عنها، قائلا: «يعني حضرتك عايز تقولي إن المانجا العويس بـ 14 جنيه يا دكتور».

وردا على ذلك أوضح «القرش»، أن نوعية المانجو العويس بالأخص، من الممكن أن يكون سعرها يتخطى الـ14 جنيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن متوسط سعر المانجو لباقي الأنواع المتواجدة بالسوق يترواح بين 10 و14 جنيه للكيلو جرام.