وكيل زراعة دمياط: محصول المانجو و القطن مبشر

تابع المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات القطن القائم على الري بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث، مؤكدا أن الزراعات جيدة ومبشرة بمحصول جيد والصنف المنزرع جيزة 92 فائق الطول والنعومة الذي تمتاز محافظة دمياط بزراعته .

و أكد في تصريح صحفي، اليوم، استجابة المزارعين للارشادات والتوصيات الدائمة من قبل أجهزة الزراعة والتي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية واضحة مشددا على استمرار التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وتفقد وكيل الوزارة زراعات المانجو بنواحي المحافظة وتواصل مع المزارعين لتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وكانت الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بمحصول وفير.

وفي وقت سابق، ترأس وكيل وزارة الزراعة بدمياط الإجتماع المنعقد بمكتبه بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية و أشاد بأهم الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا على استمرار مساعي البناء والتنمية وملزما الجميع بتحمل مسئولياتهم وواجباتهم الوطنية التي تقتضي تكثيف الجهود المبذولة في كافة النواحي لاستكمال أعمال التطوير التي يشهدها قطاع الزراعة تحت قيادة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى.

و أوضح وكيل الوزارة أهم الخطوات المبذولة في هذا الشأن خاصة فيما تم إنجازه من خلال المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الزراعة «مشروع تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان ومشروع التحول لنظم الري الحديث ومشروع إحياء البتلو ومشروع ملئ الفراغات»، وغيرها العديد من المشروعات والمساعي الحثيثة التي تنتهجها الدولة المصرية لتحقيق طفرة زراعية غير مسبوقة.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال حماية الأراضى والتصدى الفوري لكافة مظاهر التعدى على الرقعة الزراعية وكذا ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني لمتابعات الزراعات من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض وكذا متابعة زراعات الأرز واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مساحات يتم رصدها منزرعة بالمخالفة لقرار وزير الموارد المائية والري رقم (305) لسنة 2020 .

و أبدى وكيل الوزارة إهتماما بالغ بملف الأسمدة محذرا الجميع من أي تلاعب أو تقصير في ظل إهتمام الوزير بهذا الملف، مشددا على ضرورة إلتزام أجهزة المكافحة والإرشاد بالمديرية والإدارات التابعة بتكثيف أعمالهم والتواجد الميداني المستمر بالحقول مع أهالينا المزارعين وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية اللازمة بكافة مراحل الزراعات وخاصة محصول القطن مؤكدا على توفير كافة المبيدات المدعمة سواء بالنقد أو بالأجل تسهيلا على آهالينا المزارعين.