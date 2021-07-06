5 تصريحات من «الديفا» لـ«الوطن» عن ألبومها الجديد «سميرة سعيد 2021»
كتب:
محمود الرفاعى
07:26 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
سميرة سعيد
تواصل النجمة سميرة سعيد طرح أغنيات ألبومها الغنائي الجديد لعام 2021، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حقتته أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل».
ترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 تصريحات من سميرة سعيد عن ألبومها الجديد
- ألبومي سيحمل اسم سميرة سعيد 2021 واخترت هذا الاسم نظرا لأن أغنياته يتم طرحها على مدار عام كامل وليس فترة زمنية واحدة مثلما كان في الماضي.
- الألبوم بدأ بطرح 3 أغنيات وهي «وبحب معاك» ثم «متاهة» وأخيرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي قدمتها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.
- الأغنية المقبلة ستكون باللغة الفرنسية بعنوان «مون شيري» أي «حبيبي» بالعربي، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع صديقي المخرج نضال هاني.
- هناك أكثر من أغنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منها أغنية «إنسان» التي تعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور.
- من بين الأغنيات المقرر طرحها أيضا خلال الفترة المقبلة هناك أغنيات بعنوان قدام الناس وحلم ومستريحتش.
سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية باللغة الفرنسية مون شيري
وكشفت سميرة سعيد، عن كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي.
وقالت سميرة سعيد، إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تجري العديد من التغييرات على الأغنية.
وتطرقت سميرة سعيدن للحديث عن فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، قائلة: «إنها مرت بمرحلة صعبة خلال تلك الجائحة اليت أصابت العالم، وأنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو».