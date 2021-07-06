5 تصريحات من «الديفا» لـ«الوطن» عن ألبومها الجديد «سميرة سعيد 2021»

تواصل النجمة سميرة سعيد طرح أغنيات ألبومها الغنائي الجديد لعام 2021، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حقتته أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل».

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 تصريحات من سميرة سعيد عن ألبومها الجديد

- ألبومي سيحمل اسم سميرة سعيد 2021 واخترت هذا الاسم نظرا لأن أغنياته يتم طرحها على مدار عام كامل وليس فترة زمنية واحدة مثلما كان في الماضي.

- الألبوم بدأ بطرح 3 أغنيات وهي «وبحب معاك» ثم «متاهة» وأخيرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي قدمتها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.

- الأغنية المقبلة ستكون باللغة الفرنسية بعنوان «مون شيري» أي «حبيبي» بالعربي، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع صديقي المخرج نضال هاني.

- هناك أكثر من أغنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منها أغنية «إنسان» التي تعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور.

- من بين الأغنيات المقرر طرحها أيضا خلال الفترة المقبلة هناك أغنيات بعنوان قدام الناس وحلم ومستريحتش.

سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية باللغة الفرنسية مون شيري

وكشفت سميرة سعيد، عن كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي.

وقالت سميرة سعيد، إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تجري العديد من التغييرات على الأغنية.

وتطرقت سميرة سعيدن للحديث عن فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، قائلة: «إنها مرت بمرحلة صعبة خلال تلك الجائحة اليت أصابت العالم، وأنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو».