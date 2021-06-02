أزمة بين سميرة سعيد ومكحل بسبب «2 بالليل»: طرحا أغنيتين بنفس الاسم

في الوقت الذي تستعد فيه الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم «2 بالليل»، خلال الساعات المقبلة، فوجئ جمهورها ومحبيها بطرح المطرب مكحل أغنية تحمل الاسم ذاته على قناته الرسمية بموقع المشاهدات الشهير «يوتيوب».

سميرة سعيد تطرح أغنية «2 بالليل» خلال ساعات

أغنية الفنانة سميرة سعيد المرتقبة «2 بالليل» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، أما أغنية الفنان مكحل «2 بالليل» من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

الفنان مكحل عن أغنية «2 بالليل»: ملكي من 3 سنوات وتشابه أغنية سميرة سعيد معي ليس صدفة

وفي 14 مايو من الشهر الماضي كان الفنان مكحل قد أعلن عن طرح أغنية جديدة باسم «2 بالليل»، من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل طرحها فجأة مساء أمس الثلاثاء، بعد إعلان الفنانة سميرة سعيد طرح أغنيتها الجديدة، التي تحمل الاسم ذاته، مع طرح برومو الأغنية؛ إذ تشابهت بدايتا اللحن الخاص بالأغنيتين، بخلاف الاسم.

وقال الفنان مكحل، في تصريحات صحفية، إنه يملك حقوق الأغنية التي سجلها منذ 3 أعوام، وأجل طرحها أكثر من مرة لبعض الأسباب، حتى أعلن عن طرحها شهر مايو الماضي، مضيفًا: «معتقدش إن هناك صدفة تجعل الأغنيتين بنفس الاسم».

ويستعد الفنان مكحل لطرح ألبوم غنائي، والذي يعد الأول بالنسبة له مع نهاية عام 2021، وانتهى من تسجيل عددا من الأغنيات الجديدة التي يتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، أبرزهم محمد رفاعي، محمد يحيى، مدين، أحمد محيي، أحمد الجندي، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط، ومن الموزعين: تميم، وليد شراقي، أسامة عبدالهادي، عمرو عبدالفتاح، أحمد عبدالسلام، ويحيى يوسف.