سميرة سعيد تكشف كواليس «الساعة اتنين بالليل» وفترة الحجر الصحي

حلت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر، على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ قليل؛ للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس ألبومها الذي تطرحه أغنية تلي الأخرى على يوتيوب.

الساعة اتنين بالليل

وكشفت سميرة سعيد، عن كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي.

وقالت سميرة سعيد، إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تجري العديد من التغييرات على الأغنية.

مكالمات الفيديو تجمع سميرة سعيد بعائلتها

وتطرقت سميرة سعيدن للحديث عن فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، قائلة: «إنها مرت بمرحلة صعبة خلال تلك الجائحة اليت أصابت العالم، وأنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو».