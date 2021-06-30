سميرة سعيد تكشف كواليس «الساعة اتنين بالليل» وفترة الحجر الصحي
كتب:
إلهام زيدان
04:02 م | الأربعاء 30 يونيو 2021
سميرة سعيد
حلت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر، على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ قليل؛ للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس ألبومها الذي تطرحه أغنية تلي الأخرى على يوتيوب.
الساعة اتنين بالليل
وكشفت سميرة سعيد، عن كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة «الساعة اتنين بالليل» التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي.
وقالت سميرة سعيد، إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تجري العديد من التغييرات على الأغنية.
مكالمات الفيديو تجمع سميرة سعيد بعائلتها
وتطرقت سميرة سعيدن للحديث عن فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، قائلة: «إنها مرت بمرحلة صعبة خلال تلك الجائحة اليت أصابت العالم، وأنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو».