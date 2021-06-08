سميرة سعيد تكشف كواليس «الساعة اتنين بالليل»: «بتتكلم عن واحدة زهقانة»

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد، عن كواليس أحدث أغنياتها، التي تحمل اسم «الساعة 2 بالليل»، موضحة أنها تسعى دائما لتقديم أغنيات مختلفة، مشيرة إلى أن هذا هو الهاجس الوحيد لها على مستوى عملها، لافتة إلى أنها تشعر بفرحة كبيرة جدا، حينما تعرض عليها أغنية مختلفة عما سبق أن قدمته.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن صناع هذه الأغنية، حينما عرضوا عليها، شعرت بأنها مختلفة عن طبيعة الموضوعات المستهلكة بالأغنيات.

وتابعت المطربة المغربية الملقبة بـ«الديفا»: «الأغنية مبتتكلمش عن حكايات الحب ومشاكله زي أغلب الأغنيات، بتتكلم عن واحدة زهقانة سواء من الوحدة أو من أي حاجة تانية، فبتدور على أصحاب تكلمهم في الوقت ده، ومش لاقيه حد».

وأشارت إلى أنه سبق أن تعاونت مع شاعر الأغنية خلال أكثر من أغنية في السابق، كاشفة في الوقت ذاته أنها تتعاون للمرة الأولى مع ملحن الأغنية عزيز الشافعي لأول مرة، موضحة أنها سعيدة بالتعاون معهما، لافتة إلى أنها تبحث دائما عن العمل مع «أدمغة جديدة»، مؤكدة أنها لا تخاف من المغامرة والتجربة في التعاون مع مؤلفين وملحنين جدد وشباب.

وحول طرحها لأغنيات ألبومها الأخير بشكل منفرد ومتقطع، أوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أن صناعة الأغنية لم تعد تحتمل طرح الألبومات الغنائية كاملة، كما كان يحدث في السابق، ولكن الأمر أصبح الآن معتمدا بالأساس على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وحتى تأخذ كل أغنية حقها على المنصات والمواقع، الأفضل أن تُطرح منفردة، وليس ضمن مجموعة من الأغنيات بألبوم غنائي متكامل.

وواصلت الديفا: «أفتكر إن ده بيدي الأغنية فرصة إنها تتعرف أكتر والناس تسمعها وتشوفها أكتر».