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حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
برج الحمل

برج الحمل

يتصف مولود برج الحمل بالشجاعة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والصدق، والعاطفة، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الثالث يمدانك بالحكمة التي تساعدك على الإقناع وتلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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