حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بعدم قبوله بفرض السيطرة عليه، فدائما يفضل أن يكون حرا طليقا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، مما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد، لكن لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات العاطفية والعائلية للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.