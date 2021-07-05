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حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يشتهر مواليد برج الحوت، ببحثهم الدائم عن الحب والحبيب، وهو بارع في كسب محبة وتعاطف الآخرين، ومعرفة ما يريد وكيف يصل إليه في أسرع وقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تُعبّر جيدا عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تجمعك بالأقارب والأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.

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