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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسم بالفضول وسرعة التعلم والبديهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في برجك.. تستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وقدرة على التجديد وتبدو فاتنا وجذابا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

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