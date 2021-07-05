نائب شعبة الخضراوات: «الهباب الأسود» لم يؤثر على سوق المانجو حتى الآن

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هذا العام شهد سقيع وحر شديدين، ما أضر المانجة، لافتًا إلى أن هناك قلة في المعروض بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف «النجيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أنه يطالب بوجود لجنة من وزارة الزارعة لحصر الكميات التي تسبب العفن الهبابي المعروف بـ«الهباب الأسود» في إفسادها من محصول المانجة هذا العام، مؤكدًا أن هذا العفن حدث عدة مرات في سنوات سابقة، ولم يؤثر على سوق المانجو حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أسعار المانجا بها توازن واستقرار في ظل وجود إنتاج زيادة في الصعيد، حيث توجد أنواع الصديقة وألفونس وتيمور وتم نقلها بذورها من الإسماعيلية.

الأسعار لن ترتفع في ظل وجود فواكه متعددة

وأكد، أن الأسعار لن ترتفع في ظل وجود فواكه متعددة مثل البرقوق والشمام والكنتالوب، لذا لن يكون هناك قلة في المعروض من المانجا هذا العام.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية: «المانجا السنة اللي فاتت في التوقيت كانت من 10 جنيهات حتى 25 جنيها داخل أسواق الجملة في العبور وأكتوبر وممكن أعلى جودة كانت بـ30 جنيها بس مفيش أعلى من كده، وعندنا إنتاج الصعيد حاليا بس بعد ما يخلص إنتاج الصعيد من السوق ممكن تحصل فجوة والأسعار هتحدد على حسب العرض والطلب».